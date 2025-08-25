Dina Boluarte sobre nuevas aeronaves para la FAP: “Es inaceptable señalar que estas compras son inútiles”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, cuestionó las críticas por la adquisición de nuevas aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y calificó de “inaceptable e irresponsable” restar importancia a estas inversiones, orientadas a reforzar la atención de emergencias y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas.

El pronunciamiento tuvo lugar en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la presentación de una ambulancia aérea, dos aviones de instrucción y un helicóptero recientemente incorporados a la FAP.

“Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles. Critican con mezquindad a sus propias Fuerzas Armadas”, expresó Boluarte.

La mandataria advirtió que el país no puede repetir errores del pasado en materia de defensa. “¿Qué pretenden? ¿Dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden? No repitamos los amargos impases de nuestra historia. No permitamos que la patria quede en la orfandad estratégica y militar”, remarcó.

En su discurso, Boluarte también destacó los avances económicos del país y afirmó que la economía peruana creció un 3,3 % en el primer semestre de 2025, una de las cifras más altas de la región. “Lo más alentador es que este crecimiento se sustentó en el gasto de las familias peruanas”, subrayó.

En la actividad participaron el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y autoridades militares que acompañaron la presentación de las nuevas aeronaves que se sumarán a las operaciones de la FAP.