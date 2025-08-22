Dina Boluarte solicita al TC aclaración sobre los límites de investigación del Ministerio Público

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presentó una solicitud formal al Tribunal Constitucional para que aclare los alcances de la sentencia, emitida el pasado 19 de agosto, respecto a las facultades del Ministerio Público en investigaciones dirigidas en su contra y en calidad de jefa de Estado.

A través de un escrito presentado por su abogado, Joseph Campos Torres, y registrado el 21 de agosto, la mandataria pidió que el Tribunal Constitucional precise los límites en las diligencias que el Ministerio Público puede realizar durante su mandato presidencial. En particular, solicitó que se establezca de manera expresa que solo se pueda efectuar por única vez un pedido de información y una solicitud de prueba documental. Esto en adición a la ya permitida toma de declaración.

Según el documento, de no establecerse estos límites, se correría el riesgo de que la Fiscalía realice pedidos ilimitados durante su mandato, lo cual, según sostiene la presidenta, podría perturbar el ejercicio de sus funciones y desnaturalizar la protección constitucional de la investidura presidencial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución.

Asimismo, el expediente dicta que permitir actuaciones fiscales sin restricciones abriría la puerta a una afectación permanente de su labor como jefa de Estado, lo que considera “una situación grave que ha enfrentado desde el inicio de su gestión”.

La solicitud se enmarca en la necesidad de preservar la gobernabilidad y asegurar que el próximo presidente o presidenta pueda ejercer su mandato con la máxima normalidad institucional posible y evitando las actuaciones que puedan perturbar dichas funciones, deslegitimando el mandato presidencial.

