Edgard Reymundo y José María Balcázar también fueron inscritos para reemplazar a José Jerí

Hasta el momento, son cuatro los candidatos inscritos para asumir como nuevo Presidente del Congreso y, por ende, como flamante Presidente de la República. A los ya anunciados Maricarmen Alva y Héctor Acuña, ahora se han sumado los legisladores Edgard Reymundo y José María Balcázar.

Cabe recordar que mañana, miércoles 18 de febrero, se definirá al reemplazante de José Jerí en la presidencia de la República de forma transitoria. La votación se realizará desde las 6:00 p.m.

José Jerí fue censurado con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones por el Pleno del Congreso de la República. Esto luego que se viese fuertemente cuestionado por el ‘Caso Chifagate’ y por la contratación de jóvenes profesionales tras reuniones con él, algunas incluso en altas horas de la noche.

