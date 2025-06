Eduardo Salhuana confirma que APP no postulará a la Mesa Directiva del Congreso

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, anunció que su partido, Alianza para el Progreso (APP), no presentará candidatura para integrar la próxima Mesa Directiva del Parlamento. La decisión, según indicó, fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional de APP en una reunión realizada hace aproximadamente un mes, en la cual él no participó.

“El Comité Ejecutivo Nacional acordó que en esta oportunidad APP no tendría la intención de postular a uno de sus miembros a la presidencia del Congreso. Son decisiones de tipo político en las cuales no he participado”, declaró Salhuana ante los medios este jueves.

Pese a esta decisión inicial, el titular del Congreso precisó que las conversaciones formales entre bancadas recién comenzarán la próxima semana, por lo que no descartó que el panorama político pueda modificarse. “Es la decisión inicial, pero en los próximos días se verá cómo avanzan las negociaciones”, agregó.

Consultado sobre si esta postura está vinculada al calendario electoral, Salhuana fue claro: “Para nadie es extraño que el próximo año en abril tenemos elecciones generales”, en referencia a los comicios presidenciales y congresales de 2026. Asimismo, aseguró que APP “ha cumplido un rol fundamental brindando estabilidad política al país”.

VIDEO RECOMENDADO



MIRA LATINA NOTICIAS 24/7