El hombre que cuidaba a Jerí fue acusado de organización criminal dedicada a la trata de personas

Por la mañana del 26 de febrero, José Jerí, junto a la congresista Ana Zegarra, aceleran el paso para evitar responder una pregunta de Punto Final: ¿cuál es su relación con el comandante Heriberto Jara Vilca? La información señala que no era solo un efectivo policial del Grupo Terna, sino también un supuesto informante de una banda criminal. Durante el gobierno de Jerí, Jara era el hombre encargado de custodiarlo en Lima y en cada viaje que hacía.

Mientras Jerí enfrentaba otros cuestionamientos, como el Chifagate y el caso de las mujeres que estuvieron en palacio, su primer escolta cargaba un proceso penal por presuntamente integrar la organización criminal “Las bebés de Lima Norte”, dedicada -según la Fiscalía- a favorecer la prostitución en distintos distritos de la capital.

Heriberto Jara y la denuncia que lo involucra en trata de personas

El caso se remonta a diciembre de 2020, cuando el Ministerio Público allanó 23 inmuebles y detuvo a varios implicados, entre ellos, Jara, alias “Norteño”, quien por aquel entonces era el jefe del Grupo Terna Norte 1.

De acuerdo con la investigación fiscal, Jara habría coordinado con la presunta cabecilla de “Las bebés”, María Alejandrina Galoc Gaslac, conocida como “La China”, para brindar información a la red sobre redadas policiales y evitarlas.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte lo procesó y paró nueve meses en prisión preventiva. Hoy, 1 de marzo, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas confirma que tiene la condición de acusado, y espera enfrentar un juicio oral por el delito de pertenencia a banda criminal, juicio que le podría costar la libertad por ocho años de prisión.

La negativa de Jerí

Punto Final se contactó con Jara, pero él rechazó las acusaciones. Según señaló, el caso está de “camino al archivo” y que todo fue arbitrario. Invocó su derecho a la presunción de inocencia y argumentó que tiene “derecho a trabajar”. No obstante, la Fiscalía precisó que no ha sido absuelto de los cargos y que el proceso penal sigue su curso actualmente.

Consultado al respecto, José Jerí indicó que, cuando fue mandatario, no tenía porqué conocer los antecedentes de cada efectivo designado para su seguridad, y que si Jara continuaba en servicio era porque no había sido dado de baja.

Es cierto que la designación de escoltas presidenciales corresponde a la Dirección de Seguridad del Estado de la olicía Nacional, entonces encabezada por el general Leonardo Ugaz. Sin embargo, la resolución administrativa que anuló la sanción disciplinaria contra Jara no detuvo el avance de la investigación penal en su contra.

Con ello, la pregunta persiste: ¿cómo un oficial con acusación fiscal vigente por presunta pertenencia a una red criminal terminó custodiado al presidente de la República? Punto Final buscó la versión del general ugaz, quien canceló la entrevista un día antes.

Mientras, el comandante que protegía al mandatario, se alista para enfrentar a la justicia en un juicio que pondrá la lupa no solo su conducta, sino también los filtros de seguridad del más alto nivel del Estado.

