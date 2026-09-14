El Ministerio de Economía y Finanzas advierte que su cuenta de X fue hackeada

En la tarde de este 14 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que su cuenta oficial de X (antes Twitter) fue vulnerada, por lo que perdieron los datos principales para ingresar.

Según señala la publicación emitida por la cuenta de Facebook, el MEF activó sus protocolos de seguridad para recuperar el acceso. En ese sentido, resaltan que, durante el proceso de recuperación, las publicaciones realizadas desde la cuenta no corresponden a comunicados oficiales de la institución y que informarán cuando el usuario sea recuperado.

“El MEF informa que su cuenta oficial en X ha sido vulnerada. Ante esta situación, se han activado los protocolos de seguridad correspondientes para recuperar el acceso”, indica el comunicado oficial del organismo estatal.

La principal institución del Estado que se encarga de la economía peruana no indicó quién o qué grupo habría tomado el control de la cuenta y tampoco cómo ocurrió; tampoco señala si otras cuentas en diferentes redes sociales fueron tomadas.

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