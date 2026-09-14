Zulema Tomás asume como presidenta ejecutiva de EsSalud y anuncia gestión enfocada en los asegurados

Zulema Tomás Gonzales asumió oficialmente este lunes como presidenta ejecutiva de EsSalud, durante una ceremonia de transferencia de gestión realizada en la sede central de la institución.

En su primer mensaje, señaló que su administración buscará recuperar el orden, fortalecer la institucionalidad y mejorar la atención a los más de 13 millones de asegurados. Entre sus prioridades mencionó reducir los tiempos de espera, garantizar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

“No podemos acostumbrarnos más a que una persona espere meses para recibir una atención. No podemos aceptar que un paciente llegue a una emergencia y sienta que nadie responde”, afirmó.

Tomás también anunció que realizará visitas a hospitales y centros asistenciales para conocer directamente las necesidades de pacientes y trabajadores. Asimismo, planteó revalorar al personal de EsSalud y exigir eficiencia, productividad y un trato adecuado a los asegurados.

“Hoy comienza una nueva etapa, y mi compromiso es recuperar el orden. Vamos a poner a las personas en el centro, la salud no puede esperar”, precisó.

TRAYECTORIA EN SALUD PÚBLICA

Con más de 37 años de experiencia en el sector salud, Tomás Gonzales es especialista en anestesiología cardiovascular y ha ocupado distintos cargos de gestión pública.

Antes de llegar a EsSalud, se desempeñó como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde impulsó el desarrollo de servicios de alta complejidad y programas de trasplante pediátrico.

También estuvo al frente del Ministerio de Salud, desde donde participó en políticas relacionadas con el acceso a medicamentos, salud mental, alimentación saludable y ampliación de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

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