Miles de militantes, pero pocos votantes: el gran ausente en las elecciones primarias es la participación

El descontento ciudadano respecto a las listas de candidatos de los partidos políticos se acentúa en cada proceso electoral. Pero, ¿quién decide realmente quiénes integran esas listas? La Unidad de Datos de Latina Noticias nos cuenta todos los detalles.

Según la ley electoral, cada partido selecciona a sus aspirantes a través de elecciones primarias: un proceso de sufragio interno mediante el cual las organizaciones políticas eligen a sus candidatos para las elecciones generales. Aunque en todo el país hay más de un millón de militantes habilitados para votar, muy pocos participan en estos comicios.

En las elecciones primarias previas a los comicios de 2021, menos del 5 % de los afiliados votó en los procesos internos de sus partidos. Ese año, se aplicaron dos modalidades:

Elección directa , donde todos los afiliados votaban por una plancha presidencial y congresal.

Elección por delegados, donde los afiliados elegían a representantes que luego decidían de forma privada.

El Partido Nacionalista Peruano fue uno de los que menos participación tuvo: solo el 0.6 % de su padrón eligió a su candidato presidencial. En cifras absolutas, apenas 1,415 afiliados de los más de 220 mil inscritos en 2020 participaron.

Este no fue un caso aislado. Perú Nación, Perú Patria Segura y el Partido Popular Cristiano también registraron menos del 1 % de participación en sus comicios internos, ya sea por elección directa o por delegados.

Incluso se identificaron partidos con cero votantes en varias regiones. Por ejemplo, en el caso de Contigo, 15 regiones no registraron ni un solo voto para elegir delegados, entre ellas: Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

En contraste, los partidos con mayor participación tampoco superaron el 30 %. El Partido Morado y el FREPAP fueron los únicos que superaron el 20 % de participación. Les siguieron: Acción Popular (13 %), Podemos Perú (11 %) y Fuerza Popular (10 %).

Esta baja participación es preocupante. Los partidos buscan cumplir con la cifra mínima de 25 mil afiliados exigida por ley para mantenerse vigentes, pero los altos niveles de ausentismo reflejan una desconexión entre las bases y las dirigencias.

Para las primarias de 2026 se han establecido nuevas reglas: los partidos que opten por la modalidad de elección directa deberán obtener votos válidos de al menos el 10 % del total de electores habilitados. Si esta norma se hubiera aplicado en 2021, solo 2 de los 8 partidos que usaron esta modalidad habrían superado el filtro.

Se espera que las cifras de este año reflejen un mayor compromiso y participación de las bases, garantizando que los candidatos que encabecen las listas representen realmente a sus organizaciones. De lo contrario, varias de las 39 agrupaciones inscritas podrían quedar fuera de las Elecciones Generales 2026.