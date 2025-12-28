Elecciones 2026: 18 planchas presidenciales se mantienen como inadmisibles a espera de revisión del JEE

Si bien son 36 planchas presidenciales las que se inscribieron para las Elecciones Generales 2026, la cifra podría reducirse debido a que —hasta este domingo 28— son 18 planchas las que se encuentran en estado de inadmisibles, lo cual implica que cometieron algún error en la documentación enviada al Jurado Electoral Especial o la presentaron incompleta. Esto implica que se les concedió un plazo de dos días para subsanar, pero será el JEE el que, en los próximos días, informe si cumplieron correctamente con la corrección. De no ser así, serían declarados improcedentes.

“Los improcedentes son aquellos que presenten requisitos no subsanables o no cumplan con subsanar las correcciones… Las listas declaradas inadmisibles pueden ser subsanadas si presentan las correcciones o documentos faltantes en el plazo de 2 días hábiles”, explica el JNE respecto a la declaratoria de inadmisibilidad.

Un dato a tomar en cuenta es que la declaratoria de improcedencia sí puede ser apelada dentro de los tres días posteriores a la publicación de la resolución, donde será el Pleno del JNE el que resuelva en última instancia.

En tanto, las otras 18 planchas presidenciales ya se encuentran en estado “publicado para tachas”, periodo en el que ciudadanos podrán observar errores en las listas presentadas por los partidos. Tanto para las listas de candidatos a la presidencia como para el Senado y la Cámara de Diputados.

El cronograma electoral estipula que la inscripción definitiva de las listas y los candidatos que quedarán habilitados se conocerá a más tardar el 14 de marzo del 2026. Tras ello, la relación de partidos habilitados será enviada a la ONPE para que proceda con la impresión de la cédula de votación final.

PLANCHAS INADMISIBLES

De acuerdo a información del Portal Electoral del JNE, son 18 las planchas presidenciales que se encuentran en estado de inadmisible. Estas listas se encuentran en una fase de revisión técnica y legal a cargo de los Jurados Electorales Especiales, etapa que posteriormente (tras superar sus observaciones) incluye el periodo de tachas donde cualquier ciudadano puede objetar una candidatura.

1 Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio)

2 Avanza País (José Williams)

3 Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli)

4 Libertad Popular (Rafael Belaunde)

5 Apra (Enrique Valderrama)

6 Obras (Ricardo Belmont)

7 Partido de los Trabajadores y emprendedores (Napoleón Becerra)

8 Partido Demócrata Verde (Alex Gonzáles)

9 Partido Demócrata (Armando Massé)

10 País Para Todos (Carlos Álvarez)

11 Cooperación Popular (Yohny Lescano)

12 Integridad Democrática (Wolfgang Groso)

13 Perú Libre (Vladimir Cerrón)

14 Perú Acción (Francisco Diez-Canseco)

15 PRIN (Walter Chirinos)

16 Sí Creo (Carlos Espá)

17 Salvemos al Perú (Antonio Ortiz)

18 Unidad Nacional (Roberto Chiabra)

Entre las planchas más conocidas tenemos las Perú Libre liderada por el prófugo Vladimir Cerrón, quien presenta errores en su declaración jurada de consentimiento de participación en las EG 2026. También la del humorista Carlos Álvarez (País Para Todos), quien también presenta problemas en su declaración jurada de consentimiento de participación al no consignar el nombre completo del partido por el que postula.

En la misma situación se encuentra Avanza País de José Williams y el APRA (con Enrique Valderrama a la cabeza) por no consignar la huella dactilar del índice derecho, ni su firma en una declaración jurada. También tuvo problemas con este mismo documento el candidato Carlos Espá de Sí Creo. Si bien algunos partidos anunciaron que ya cumplieron con subsanar los errores, aún queda pendiente que el JEE valide la información o declare su improcedencia.

