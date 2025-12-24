JNE inicia etapa de calificación de candidaturas tras cierre de inscripciones para las elecciones 2026

Tras culminar el plazo de inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales de 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la mayoría de organizaciones políticas cumplió con este hito del calendario electoral sin mayores incidencias.

En conferencia de prensa, Burneo señaló que partidos y alianzas políticas lograron inscribir sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos a través de la plataforma Declara+, en su modalidad virtual. Destacó que el proceso se desarrolló de forma ordenada y eficiente, lo que evidencia un avance en la adaptación de las organizaciones políticas a los mecanismos digitales del sistema electoral.

Asimismo, indicó que, una vez cerrada la etapa de inscripción, los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron el proceso de calificación de las listas de candidatos. Según el reglamento aprobado por el JNE, esta evaluación debe realizarse en un plazo máximo de tres días calendario.

LISTAS INADMISIBLES

Burneo recordó que los JEE actúan como órganos de primera instancia en materia de justicia electoral y tienen la responsabilidad de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Entre ellos figuran aspectos formales y documentales, el respeto a las normas de democracia interna y la idoneidad de los postulantes.

En ese sentido, informó que algunos Jurados Electorales Especiales ya han emitido resoluciones de inadmisibilidad sobre determinadas listas. No obstante, precisó que estas observaciones no implican una exclusión definitiva, ya que en muchos casos se trata de faltas subsanables.

“Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de 48 horas para subsanar las inadmisibilidades notificadas. En esta etapa se evalúa estrictamente el cumplimiento de los requisitos que exige la ley”, explicó.

Finalmente, el titular del JNE reiteró el compromiso de la institución con la transparencia, la legalidad y la imparcialidad del proceso electoral, y exhortó a las organizaciones políticas a mantenerse atentas a las notificaciones de los JEE para asegurar su participación en los comicios de 2026 conforme a las normas vigentes.

