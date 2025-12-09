Elecciones 2026: cuatro mujeres buscarán la Presidencia tras superar las primarias

En la cédula que cada ciudadano y ciudadana recibirá en las Elecciones Generales del próximo 12 de abril, aparecerán los rostros de cuatro candidatas. Todas ellas compiten por vestir la banda presidencial el 28 de julio de 2026. A continuación, un repaso por sus trayectorias políticas.

Keiko Fujimori – Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular intentará por cuarta vez llegar a Palacio de Gobierno. Hija del expresidente Alberto Fujimori, fue primera dama en los años noventa. Tras el encarcelamiento de su padre, lanzó su primera candidatura con el objetivo declarado de indultarlo.

Perdió en segunda vuelta ante Ollanta Humala en 2011 y nuevamente ante Pedro Pablo Kuczynski en 2016, aunque su partido logró una bancada mayoritaria en el Congreso. En 2021 protagonizó una de las elecciones más reñidas de la historia reciente, frente a Pedro Castillo. Esta será la primera vez que postule sin tener a su padre como figura cercana en campaña.

Fiorella Molinelli – Fuerza Moderna

Antes de ser viceministra de Transportes durante el Gobierno de Martín Vizcarra, se desempeñó como asesora en el Congreso y en el Ministerio de Economía. Y, más adelante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.

Días antes de la renuncia de PPK, se integró al Consejo Directivo de EsSalud, entidad que luego presidió durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía la investiga por presuntamente liderar una organización criminal acusada de realizar compras irregulares en la institución.

Marisol Pérez Tello – Primero La Gente

Su carrera política comenzó con la alianza formada por César Acuña, Humberto Lay y Lourdes Flores, que respaldó la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en 2011. Fue elegida congresista y, en 2016, asumió el cargo de ministra de Justicia.

En 2024 anunció la creación del partido Lo Justo, junto a la congresista Flor Pablo, aunque luego desistieron de inscribir la organización. Para las elecciones de 2026, se alió con el partido Primero La Gente, actualmente investigado por la Fiscalía por supuestamente impulsar una fábrica de firmas falsas, tal como lo reveló la Unidad de Investigación de Punto Final.

Rosario Fernández – Un camino diferente

Es hermana de Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, quien actualmente figura como candidato a la primera vicepresidencia por el mismo partido. Rosario Fernández es la carta presidencial de esta agrupación.

Arturo Fernández fue declarado reo contumaz por negarse a asistir a audiencias judiciales en el proceso por difamación agravada contra el arqueólogo Ricardo Morales, exdirector del Proyecto Huacas de Moche.

