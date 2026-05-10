Los movimientos en Palacio de Gobierno en torno a un eventual indulto para Pedro Castillo

A pesar de que se declaró inadmisible un primer pedido de indulto para el expresidente Pedro Castillo, por no contar con una sentencia definitiva impuesta por el Poder Judicial, la posibilidad de su libertad a través de una gracia presidencial, impulsada por el Gobierno de José María Balcázar, vuelve a cobrar fuerza.

Se debe tener en cuenta que el estatus legal de Castillo Terrones es el de una condena en primera instancia por conspiración para la rebelión y además cumple prisión preventiva por casos de corrupción. Al no tener una sentencia firme, no cumple con el requisito para ser indultado.

Si bien existe este panorama, aún se mantiene la pregunta abierta sobre si se intentará indultar a Pedro Castillo desde Palacio. Balcázar visitó al exmandatario varios días antes de colocarse el fajín. Durante su época como legislador se mostró a favor de libertad al exmandatario.

LAS MOVIDAS DENTRO DE PALACIO DE GOBIERNO

Punto Final identificó algunas movidas dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales y las modificaciones que se vienen realizando en la norma que regula esta facultad del jefe de Estado.

Ese 19 de febrero, Pasión Dávila estuvo primero en el penal de Barbadillo y luego se reunió con el presidente Balcázar. En declaraciones a la prensa confirmó que hablaría con Balcázar para que analizará el tema.

El 20 de febrero, la presidencia de la República publicó un comunicado afirmando que el pedido indulto no estaba pendiente ni programado en la agenda del presidente Balcazar.

Ese mismo día se publicó en el diario El Peruano la modificación al reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Porque todo pedido de indulto o gracia presidencial tiene que pasar por una instancia técnica que lo evalúe y ese día se cambiaron las reglas.

Entre algunos de los cambios registrados, la comisión puede sesionar de manera virtual, que el proceso sea totalmente gratuito y digital y que el solicitante o la secretaría técnica puede adecuar el pedido que se presenta. Una facultad que antes solo la tenía la comisión de gracias.

Eso quiere decir que, si el solicitante pidió que se aplique el indulto, ahora la secretaría técnica puede decidir que mejor se ajusta una gracia presidencial o viceversa. El secretario técnico de esa comisión es Jhoner Michael Quispe Romani, quien, en la práctica, decide quién llega a la comisión.

Castillo presentó un pedido de indulto común el 19 de febrero. Sin embargo, estos solo son atendidos por la Comisión de Gracias Presidenciales cuando se tiene una sentencia confirmada en segunda instancia. Por lo tanto, esa puerta la tiene cerrada, a diferencia de la gracia presidencial que aplica a procesados sin sentencia. Cuando se trata de casos humanitarios se requiere un informe médico. Cuando es común, no.

La Comisión de Gracias Presidenciales tiene en la actualidad cuatro de cinco integrantes. El cinco de mayo se designó a la abogada Lesli Gonzales Cabanillas, quien es natural de Chota, el mismo lugar de nacimiento que Castillo. Y sus padres son docentes y pertenecen a la misma UGEL del exmandatario.

Otro miembro que llama la atención es Martín Antonio Salgado, quien se mantiene en el cargo desde el Gobierno de Pedro Castillo. El quórum para que sesione esta comisión es de tres integrantes. Con tres votos a favor se podría obtener la gracia presidencial, ya que los acuerdos se adoptan por unanimidad.

Finalmente, si bien el Ministerio de Justicia declaró inadmisible el 30 de abril un pedido de indulto, no se trataba del presentado el 19 de febrero a través del abogado Walter Ayala, sino de un pedido que se presentó en abril y que tendría como solicitante al mismo Pedro Castillo. Cinco pedidos de indulto que se presentaron desde el 2023. Todos declarados inadmisibles.

VIDEO RECOMENDADO