Lima declara emergencia vial por 180 días: dudas marcan anuncio de la Municipalidad Metropolitana

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró en emergencia las vías metropolitanas por un periodo de 180 días con el objetivo de enfrentar el caos vehicular, mejorar la fiscalización y acelerar trabajos de mantenimiento en pistas y semáforos de la capital.

La medida fue oficializada mediante la Ordenanza N.° 2817 y contempla intervenciones en avenidas clave como Javier Prado, Brasil, Túpac Amaru, Universitaria y las Panamericanas Norte y Sur, donde diariamente miles de conductores enfrentan congestión, informalidad y desorden en el transporte público.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, explicó que durante este periodo se ejecutarán acciones de fiscalización, segregación vial y mantenimiento de semáforos. Sin embargo, el funcionario no pudo precisar cuántas vías metropolitanas serán intervenidas.

“Tenemos más de 100 vías metropolitanas”, señaló el funcionario, quien indicó además que la declaratoria permitirá realizar adquisiciones rápidas de repuestos y materiales necesarios para atender la emergencia vial.

Uno de los principales problemas identificados por la comuna es la falta de un sistema integrado de semaforización. Actualmente, los semáforos en Lima son administrados por distintas entidades, como la ATU, municipios distritales y la propia Municipalidad Metropolitana, lo que genera un sistema fragmentado y descoordinado.

En ese contexto, la comuna anunció que cuenta con un financiamiento de más de 400 millones de soles del Banco Mundial para implementar semáforos inteligentes en 420 intersecciones de la ciudad. Pese a ello, especialistas y conductores cuestionan si una declaratoria temporal podrá resolver un problema estructural que lleva décadas afectando a Lima.