Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 19 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este jueves 19 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Paul Jaimes (Progresemos) en Asia.

6:00 p.m. | Mitin en Av. Los Incas, altura de la capilla de Asia.

– George Forsyth (Somos Perú) en Villa El Salvador.

10:00 a.m. | Mercado Plaza Villa Sur – Cruce de las Avenidas César Vallejo con avenida central.

06:00 p.m. | Estación Cabitos de la Línea 1 del Metro de Lima – Av. Aviación con Calle Antana, Santiago de Surco.

REGIONES

– Ronald Atencio (Venceremos) en Nazca e Ica.

1:00 p.m. | Recorrido por las principales avenidas y calles de la ciudad de Palpa.

4:30 p.m. | Pasacalle por las principales avenidas y calles del centro de Ica. Punto de partida: plazuela Bolognesi.

6.00 p.m. | Concentración y conferencia de prensa en Plaza de Armas de Ica.

– José Williams (Avanza País) en Ica.

9:30 a.m. | Visita al mercado Marcona.

11:00 a.m. | Inauguración comité base Marcona.

8:00 p.m. | Inauguración local comité Santiago en Ica y rueda de prensa.

– Mesías Guevara (Partido Morado) en Arequipa.

8:30 a.m. | Recibimiento con música y baile.

11:30 a.m. | Conferencia de prensa.

3:00 p.m. | Caminata morada.

– Enrique Valderrama (Apra) en Chimbote.

7:00 p.m. | Mitin por el día de la Fraternidad en la Casa del Pueblo de Chimbote.

– Yonhy Lescano (Cooperación Popular) en Apurímac.

Recorrido por Carhuasi y Mercado de las Américas en Abancay.

– Perú libre en Cajamarca.

Actividades partidarias.

