¡Paloma Fiuza sorprendió con sus rimas y celebró a ritmo de samba su gran participación!

Paloma Fiuza volvió a demostrar su carisma en un nuevo programa de Me Caigo de Risa durante un reto de improvisación, donde tuvo que crear rimas a partir de diferentes palabras y mantener el ritmo de la competencia.

La participante del equipo amarillo inició con mucha seguridad y logró construir varias frases ingeniosas que sorprendieron a sus compañeros. Aunque el reto cada vez se volvió más complicado, Paloma continuó esforzándose hasta que finalmente tuvo un pequeño bloqueo y no pudo completar la rima.

Sin embargo, lejos de quedarse con el resultado, el elenco celebró su gran desempeño, recordando que en esta oportunidad logró mantenerse mucho más tiempo en el reto. José Peláez y sus compañeros reconocieron su esfuerzo y la animaron con una celebración especial.

Como buena representante de Brasil, Paloma terminó recibiendo una divertida celebración: ¡bailar samba junto a todos sus compañeros!

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