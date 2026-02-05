Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 5 de febrero
Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este jueves 5 de febrero.
Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.
ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
-Keiko Fujimori (Fuerza Popular) Lima
7 p.m. | La noche naranja. Presentación de candidatos a diputados.
Av. Santuario 1411 San Juan de Lurigancho
-Mario Vizcarra (Perú Primero) Lima y Tacna
8:30 p.m. | Declaraciones en exteriores de clínica Repromedic.
Luego viaje a Tacna (estará 2 días)
-Alex González (Partido Demócrata Verde) Lima
10 a.m. | Declara sobre uso de franja electoral
Calle Manuel Arrisueño 683 – Santa Catalina – La Victoria
-César Acuña (APP) Lima
4 p.m. “Acuña escucha” en Santa Anita – Asociación Perales (reconfirmar antes de ir)
– Carlos Espá (Si creo) por confirmar actividades en San Juan de Lurigancho
– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Moquegua
10:30 a.m. | Conferencia de prensa Gran Hotel de Ilo. (exhotel de Turistas)
3 p.m. | Conferencia Casino El Naranjal
Mitin en el Casino El Naranjal
– José Luna (Podemos) Moquegua
Reuniones con partidarios (Hora y agenda por confirmar)
– Enrique Valderrama (Apra) en Iquitos
8:30 a.m. | caminata mercado Belén
11 a.m. | Conferencia Hotel Terrazas
4 p.m. | Caravana en Iquitos
– Rafael Belaúnde (Libertad Popular) en Arequipa
10:45 p.m. | Exteriores cementerio general La Apacheta. Visitará sus ancestros y luego dará declaraciones.
– Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) en Tacna
– Ronald Atencio (Venceremos) en Huancavelica
10:30 a.m. | Plaza de Armas de Huaytará
12:30 | inauguración local de campaña
