Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 7 de febrero
Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este sábado 7 de febrero.
Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.
ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
REGIONES
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en Tarapoto y Juanjui
- César Acuña (APP) en Tarapoto y Moyobamba
4 p.m. | mitin en Moyobamba
- Enrique Valderrama (Apra) en Tarapoto
1 p.m. | Pasacalle en Bellavista
8:30 p.m. | Conferencia de prensa en Tarapoto, en local del partido
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional) en Moquegua
10 a.m. | Caravana
11 a.m. | Presentación de candidatos
6 p.m. | Ilo – Caravana vehicular
7 p.m. | Rueda de prensa en plaza principal
- Ronald Atencio (Venceremos) en Huancayo
8: 30 a.m. | Caminata desde la Plaza Libertad
3 p.m. | Pasacalle en Huancayo
5 p.m. | Mitin en Av. Giraldes 1081 – local Virgo
- Paul Jaimes (Progresemos) en Andahuaylas
1 p.m. | Parque Lampa de Oro
4 p.m. | Mitin
- Carlos Jaico (Perú Moderno) en Chimbote
8 a.m. | Recorrido Mercado Modelo
10:30 a.m. | Conferencia de prensa en Hotel Gran Chimú
- Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) en Tumbes
9:30 a.m. | Caminata Mercado Modelo
6 p.m. | Mitin central en plazuela Bellavista
- Charlie Carrasco (Demócrata Unido) en Amazonas
- Walter Chirinos (PRIN) en el Cusco
LIMA
- Jorge Nieto (El Buen Goberno) La Molina
2:30 p.m. | Caravana Av. Separadora Industrial – La Molina.
6 p.m. | Presentación de candidatos- Centro de Convenciones Leguía