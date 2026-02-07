Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 7 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este sábado 7 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

REGIONES

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en Tarapoto y Juanjui

César Acuña (APP) en Tarapoto y Moyobamba

4 p.m. | mitin en Moyobamba

Enrique Valderrama (Apra) en Tarapoto

1 p.m. | Pasacalle en Bellavista

8:30 p.m. | Conferencia de prensa en Tarapoto, en local del partido

Roberto Chiabra (Unidad Nacional) en Moquegua

10 a.m. | Caravana

11 a.m. | Presentación de candidatos

6 p.m. | Ilo – Caravana vehicular

7 p.m. | Rueda de prensa en plaza principal

Ronald Atencio (Venceremos) en Huancayo

8: 30 a.m. | Caminata desde la Plaza Libertad

3 p.m. | Pasacalle en Huancayo

5 p.m. | Mitin en Av. Giraldes 1081 – local Virgo

Paul Jaimes (Progresemos) en Andahuaylas

1 p.m. | Parque Lampa de Oro

4 p.m. | Mitin

Carlos Jaico (Perú Moderno) en Chimbote

8 a.m. | Recorrido Mercado Modelo

10:30 a.m. | Conferencia de prensa en Hotel Gran Chimú

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) en Tumbes

9:30 a.m. | Caminata Mercado Modelo

6 p.m. | Mitin central en plazuela Bellavista

Walter Chirinos (PRIN) en el Cusco

LIMA

Jorge Nieto (El Buen Goberno) La Molina

2:30 p.m. | Caravana Av. Separadora Industrial – La Molina.

6 p.m. | Presentación de candidatos- Centro de Convenciones Leguía

