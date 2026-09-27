Elecciones 2026: estas son las restricciones que empiezan a regir desde este lunes 28 de setiembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que, desde este lunes 28 de setiembre, entrarán en vigencia diversas prohibiciones relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

Las medidas están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y abarcan desde la difusión de encuestas hasta la venta de bebidas alcohólicas y la realización de actividades públicas durante la jornada electoral.

PROHIBIDAS LAS ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VOTO

A partir de las 00:00 horas del lunes 28 de setiembre, los medios de comunicación no podrán publicar ni difundir encuestas sobre intención de voto.

El JNE precisó que el incumplimiento de esta disposición puede generar una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT). Según los montos informados por el organismo electoral, la sanción puede oscilar entre S/55 000 y S/550 000.

DESDE EL 2 DE OCTUBRE NO HABRÁ MÍTINES

Otra de las restricciones comenzará a las 00:00 horas del viernes 2 de octubre. Desde ese momento estarán prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político.

Esta medida se mantendrá durante los días previos a la elección y su incumplimiento puede ser sancionado con una pena de prisión de entre tres meses y dos años, según lo establecido en la legislación electoral.

PROPAGANDA POLÍTICA QUEDARÁ PROHIBIDA

La difusión de propaganda política también tendrá un límite. Desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre, es decir, 24 horas antes de los comicios, quedará suspendida la propaganda electoral en cualquiera de sus modalidades y medios de difusión.

Quienes incumplan esta disposición podrían recibir una pena de prisión no menor de dos años.

¿CUÁNDO COMIENZA LA LEY SECA?

La denominada “ley seca” comenzará a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y finalizará a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre.

Durante ese periodo estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Además, los locales cuya actividad esté dedicada exclusivamente al expendio de alcohol deberán permanecer cerrados.

El incumplimiento de esta medida contempla una pena de prisión de hasta seis meses y una multa calculada de acuerdo con el ingreso mínimo vital y los días de sanción. El JNE indicó que esta última puede llegar a S/3 390.

RESTRICCIONES DURANTE EL DOMINGO DE ELECCIONES

El mismo domingo 4 de octubre, día de la votación, habrá restricciones adicionales. Entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., no estarán permitidas las reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros de los locales de votación.

Durante esas horas tampoco podrán realizarse espectáculos públicos, ya sean al aire libre o en espacios cerrados. La prohibición también alcanza a funciones de teatro y cine, además de reuniones públicas de cualquier naturaleza.

JNE FISCALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROHIBICIONES

El Jurado Nacional de Elecciones señaló que desplegará a sus fiscalizadores en las diferentes regiones del país para verificar que estas disposiciones sean respetadas antes y durante la jornada electoral.

Las sanciones correspondientes a estas y otras infracciones están establecidas en el título XVI de la Ley Orgánica de Elecciones, que regula los delitos electorales, las penas y los procedimientos judiciales.

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