Reniec: 600 mil DNI siguen pendientes de recojo a pocos días de las elecciones

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) puso en marcha un plan especial de atención para facilitar que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad y puedan ejercer su derecho al voto.

La entidad informó que todavía existen alrededor de 600 mil DNI pendientes de entrega en unas 200 agencias ubicadas en distintas regiones del país.

MÁS DE 100 MIL DNI ESPERAN SER RECOGIDOS EN CENTRO DE LIMA

La jefa del RENIEC, Carmen Velarde, detalló que solo en la sede ubicada en San Borja permanecen cerca de 17 mil documentos que aún no han sido recogidos por sus titulares. En tanto, la agencia del Centro de Lima concentra más de 100 mil DNI pendientes de entrega.

Ante esta situación, el organismo decidió ampliar el horario de atención. Desde este lunes 28 de setiembre, las agencias atenderán desde las 6:15 a. m. hasta las 7:45 p. m., con el objetivo de facilitar el recojo de los documentos antes de la jornada electoral.

¿QUÉ HACER SI SE PIERDE EL DNI ANTES DE LAS ELECCIONES?

RENIEC también habilitó mecanismos de atención para quienes pierdan su documento o sean víctimas del robo del DNI durante los días previos o incluso el mismo día de la votación.

Entre las alternativas disponibles se encuentra la versión actualizada del aplicativo móvil DNI BioFacial, que permite realizar de manera digital el trámite para obtener un duplicado del documento.

La plataforma incorpora mejoras en la captura de la fotografía y elimina las sombras que pueden aparecer durante el proceso. Además, RENIEC cuenta con 31 centros de impresión distribuidos a nivel nacional, destinados a agilizar la emisión de los documentos.

RENIEC DETECTÓ MILES DE CAMBIOS IRREGULARES DE DOMICILIO

Por otro lado, la entidad informó sobre las acciones realizadas para detectar posibles modificaciones irregulares de domicilio vinculadas al padrón electoral.

RENIEC efectuó más de 64 mil visitas de verificación domiciliaria en 18 regiones del país. Como resultado de estas inspecciones, se identificó a ciudadanos que no residían en las direcciones que figuraban en sus registros. Tras las verificaciones, 38 598 personas fueron restituidas al domicilio que tenían registrado anteriormente.

ÁNCASH, AREQUIPA Y CUSCO CONCENTRAN MÁS CASOS DETECTADOS

De acuerdo con RENIEC, los mayores niveles de estas irregularidades se identificaron en regiones como Áncash, Arequipa y Cusco, además de zonas caracterizadas por la actividad vinculada al canon minero.

Para que los ciudadanos puedan comprobar si se encuentran entre las personas cuyo domicilio fue restituido, la institución habilitó una plataforma estadística en línea. La consulta puede realizarse ingresando el número de DNI para verificar la información correspondiente en el padrón electoral.

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