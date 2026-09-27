ERM 2026: ONPE realiza simulacro de Sistema de Cómputo Electoral a una semana de las elecciones

A poco de la importante jornada del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló este domingo 27 de setiembre el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales para comprobar la funcionalidad del software electoral a utilizarse y la seguridad de los mecanismos de transmisión de datos.

El ensayo comenzó a las 9:00 de la mañana en el auditorio de la sede central con la verificación del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y la ejecución de la puesta a cero en los servidores nacionales. Dicho procedimiento consistió en eliminar los registros de la base de datos de pruebas anteriores para dar inicio al procesamiento de las actas de ensayo.

Se realizó una prueba de contingencia ante una eventual indisponibilidad del suministro eléctrico. Asimismo, se firmó el acta de puesta a cero con la presencia de representantes del JNE, Reniec, ONPE, Contraloría, Defensoría del Pueblo y personeros de Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno y el PPC.

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE MESA

También se dio seguimiento a las labores en los 125 centros de cómputo ubicados en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional. En estos puntos se ejecutó la puesta a cero en sus respectivos servidores, el procesamiento de las actas de prueba y la comparación de resultados.

Al término de la jornada, las autoridades e instituciones fiscalizadoras junto a los personeros de los partidos políticos suscribieron el acta final del simulacro. Con esta prueba, el organismo electoral busca garantizar comicios transparentes y el total respeto a la voluntad ciudadana.

De manera simultánea, la ONPE realizó este domingo 27 de setiembre la segunda jornada nacional de capacitación presencial para miembros de mesa titulares y suplentes. Los asistentes se familiarizaron con los materiales y procedimientos de instalación, sufragio y escrutinio, mientras que la entidad recordó que mantiene capacitaciones permanentes mediante la plataforma ONPEduca.

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