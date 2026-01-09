Francis Allison se suma a Avanza País para las Elecciones 2026

El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, anunció la incorporación del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, a las filas de su partido político, en un contexto marcado por las coordinaciones y movimientos entre aspirantes con miras a las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Williams en la red social X, donde destacó el perfil del burgomaestre. “Desde Avanza País damos la bienvenida a Francis Allison, alcalde de Magdalena, un hombre de gestión y carácter que ha demostrado capacidad para servir. Seguimos sumando liderazgo y experiencia. Este 2026 vamos por un Perú con autoridad, orden y progreso”, escribió el excongresista.

La llegada de Allison a Avanza País se produce en un momento clave, cuando diversas fuerzas políticas empiezan a perfilar alianzas y posibles candidaturas para la alcaldía de Lima, uno de los cargos más disputados en los comicios municipales del próximo año. Aunque no se ha confirmado oficialmente una eventual postulación, la incorporación del alcalde de Magdalena refuerza las especulaciones sobre su posible proyección política a nivel metropolitano.

DESVINCULACIÓN DE APP

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones, Infogob, Francis Allison puso fin a su afiliación al partido Alianza para el Progreso (APP) el pasado 3 de enero. Fue precisamente esta agrupación, liderada por César Acuña, la que lo llevó a la alcaldía de Magdalena del Mar tras los resultados de las elecciones regionales y municipales de 2022.

Al concluir formalmente su vínculo con APP, Allison quedó legalmente habilitado para inscribirse en una nueva organización política sin incurrir en doble militancia, condición indispensable según la normativa electoral vigente.

Con este movimiento, el alcalde se distanció políticamente de César Acuña, actual líder de Alianza para el Progreso y figura central de ese partido, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria política de cara al escenario electoral del 2026.

