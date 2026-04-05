Elecciones 2026: Guía completa para marcar la nueva cédula y evitar la anulación de tu voto

A solo una semana de las Elecciones Generales 2026, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es la complejidad de la cédula de sufragio. Con 37 organizaciones políticas en contienda y el retorno a la bicameralidad, el documento electoral ha alcanzado dimensiones inéditas: 42 cm de ancho por 44 cm de largo.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA CÉDULA DE VOTACIÓN?

La cédula se divide en cinco columnas de distintos colores, correspondientes a cinco elecciones simultáneas. Es vital entender qué se elige en cada una para evitar errores:

Fórmula Presidencial: Elección de presidente y vicepresidentes. Senadores (Distrito Único): 30 escaños elegidos a nivel nacional por todos los peruanos. Senadores (Distrito Múltiple): Elección de senadores por región (27 distritos electorales). Diputados: Elección de 130 representantes según tu jurisdicción regional. Parlamento Andino: Elección de cinco representantes ante este organismo internacional.

EL VOTO CRUZADO Y EL VOTO PREFERENCIAL

La normativa permite el voto cruzado; es decir, puedes elegir un partido diferente en cada una de las cinco columnas. Sin embargo, dentro de una misma columna, solo puedes marcar por una agrupación política.

Respecto al voto preferencial (escribir el número del candidato de tu elección), este es opcional y se distribuye de la siguiente manera:

Senado Nacional: Hasta dos números.

Senado Regional: Un número.

Diputados: Hasta dos números.

Parlamento Andino: Hasta dos números.

Importante: Si escribes el número del candidato pero olvidas marcar el símbolo del partido con una cruz ($+$) o un aspa ($times$), el voto seguirá siendo considerado válido.

PASOS PARA UN VOTO VÁLIDO

La marca: Solo se permite la cruz ($+$) o el aspa ($times$). El punto de intersección debe estar dentro del recuadro del símbolo o la fotografía.

Números: Si el candidato tiene un número de dos dígitos, ambos deben escribirse dentro del recuadro correspondiente.

Decisión única: No marques dos partidos distintos en la misma columna, ya que eso anulará tu voto en esa sección específica.

MIEMBROS DE MESA Y CONTEO DE VOTOS

Para este proceso, se convocarán a nueve miembros de mesa por cada mesa de sufragio, quienes deberán presentarse a las 6:00 a.m. Sin embargo, tras la instalación, solo tres asumirán la jornada completa y recibirán la compensación de 165 soles.

Debido a la complejidad de la cédula, la ONPE estima que el escrutinio (conteo de votos) será una jornada maratónica de entre 6 a 8 horas. El orden de conteo será:

Fórmula Presidencial. Senadores. Diputados. Parlamento Andino.

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