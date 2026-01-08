Elecciones 2026: JNE revisará HOY las primeras apelaciones sobre inscripción de candidatos

A poco más de dos meses del cierre definitivo del proceso de inscripciones para las Elecciones Generales 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) iniciará hoy, jueves 8 de enero, la revisión de apelaciones presentadas por partidos políticos contra resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

La audiencia pública se realizará de forma virtual a partir de las 16:00 horas.

En total, se evaluarán 16 expedientes relacionados, en su mayoría, con solicitudes de inscripción de candidaturas. Los casos fueron elevados por los JEE de Huancavelica, Pasco, Trujillo, Coronel Portillo, Huánuco, Huaura, Ica, Lima Centro 1 y Lima Oeste 3.

Según establece la normativa electoral vigente, los magistrados del Supremo Tribunal Electoral escucharán los alegatos de los abogados de las partes procesales durante la sesión. Una vez concluida, se reunirán en estricta reserva para deliberar y emitir un fallo definitivo en segunda instancia.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, informó que hasta la fecha se han recibido más de 30 recursos de apelación. Estos corresponden a fórmulas presidenciales, listas de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino.

En entrevista con el canal institucional JNE TV, Clavijo explicó que “a partir de esta primera audiencia, se irán programando los expedientes de manera secuencial, en fechas consecutivas, para ir atendiendo estos requerimientos”. Todo ello en cumplimiento del cronograma electoral.

Este es un paso clave para definir qué candidaturas quedarán habilitadas para participar en los comicios de este año. Cabe recordar que la fecha límite para la inscripción de organizaciones políticas vence el 14 de marzo, según el cronograma electoral del JNE.

