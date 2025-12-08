Elecciones 2026: nueve excandidatos vuelven a postular a la presidencia de la República

Entre los 37 candidatos al sillón de Pizarro, se encuentran nueve que ya conocen de elecciones presidenciales. Estas son las figuras que intentarán, una vez más, ser el próximo jefe de Estado.

Keiko Fujimori – Fuerza Popular

Voto obtenido: 13.4% en la primera vuelta de 2021 y 49.8% en la segunda vuelta de 2021

La hija de Alberto Fujimori creó el partido Fuerza 2011 para lanzarse por primera vez en la presidencia. Fue derrotada por Ollanta Humala y cinco años más tarde ocurriría lo mismo cuando disputó la segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski. Cumplió prisión preventiva por el ‘Caso cocteles’ y en el 2021 protagonizó una de las elecciones más reñidas de la historia republicana del Perú. Perdió contra Pedro Castillo.

Rafael López Aliaga – Renovación Popular

Voto obtenido: 11.7% en el 2021

Empresario elegido como regidor de Lima en el 2007 por Solidaridad Nacional de Luis Castañeda. Renombró el partido a Renovación Popular y se postuló a la presidencia en el 2021. Sus posturas extremistas lo convirtieron en una figura polémica. Logró respaldo en la capital, el mismo que le permitió ser elegido alcalde de Lima en el 2022. Renunció al cargo para postular por segunda vez a la presidencia de la República.

Yonhy Lescano – Cooperación Popular

Voto obtenido: 9% en el 2021

Fue congresista de la República durante 18 años de la mano de Acción Popular. En un inicio representó a Puno, pero luego fue representante de Lima. Fue parte del Congreso disuelto por Martín Vizcarra y fue acusado por presunto acoso sexual a una periodista. En el 2021 logró el respaldo de Acción Popular para postular a la presidencia, pero finalizado el proceso electoral se alejó del partido de la lampa.

César Acuña – Alianza para el Progreso

Voto obtenido: 6% en el 2021

Fue diputado en 1990 por la Izquierda Socialista y en el 2000 llegó al Congreso de la mano de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda. En el 2001 fue electo congresista por Unidad Nacional y ese año fundó su propio partido. Fue alcalde de Trujillo entre el 2006 al 2014 y en el 2015 fue elegido gobernador de La Libertad. Postuló a la presidencia en el 2016, pero fue excluido del proceso. En el 2021 perdió en primera vuelta.

George Forsyth – Somos Perú

Voto obtenido: 5.6% en el 2021

Futbolista acusado de violencia doméstica por su esposa Vanessa Terkes. Fue regidor de La Victoria y fue elegido alcalde del distrito en el 2018 con el partido Somos Perú. Postuló a la presidencia en el 2021 y, aunque fue uno de los candidatos favoritos durante los meses previos a la elección, su respaldo disminuyó luego de sus participaciones en los debates presidenciales.

Alfredo Barnechea – Acción Popular

Voto obtenido: 6.9% en el 2016

Se sumó al Apra en 1980 y perdió la alcaldía de Lima en 1983 contra Alfonso Barrantes. Apoyó la campaña de Mario Vargas Llosa en 1990. Su acercamiento a Acción Popular se concretó en el 2012 y cuatro años después se postuló a la presidencia. Su popularidad disminuyó luego de negarle un pedazo de chicharrón a una comerciante. Renunció a ser precandidato de Acción Popular en el 2020.

Fernando Olivera – Frente de la Esperanza

Voto obtenido: 1.3% en el 2016

Fue elegido diputado en 1985 y en 1990. Fue constituyente en 1992 y congresista en 1995. En 2001 postuló sin éxito a la presidencia. Alejandro Toledo lo nombró ministro de Justicia y un año después fue designado como embajador de Perú en España. Juramentó como ministro de Relaciones Exteriores en el 2005, pero solo duró cinco días en el cargo. En el 2016 postuló por segunda vez y en el 2021 su candidatura fue excluida del proceso.

Francisco Diez-Canseco – Perú Acción

Voto obtenido: renunció a la candidatura en el 2016

Inició su vida política en el Apra y postuló sin éxito a la alcaldía de Lima en 1983 con el Movimiento de Bases Hayistas. Fue elegido diputado por Lima en 1985, pero no fue elegido para el Senado en 1990. Fundó el partido Perú Nación (ahora Perú Acción) en el 2015 y al año siguiente se lanzó a la presidencia. Sin embargo, decidió renunciar a la candidatura. En el 2020 participó en las elecciones congresales extraordinarias, pero no salió electo.

Ricardo Belmont – Obras

Voto obtenido: 2.4% en 1995

Ganó la alcaldía de Lima en 1990. Cinco años después tentaría la presidencia sin éxito, pero la aplastante victoria de Alberto Fujimori le impidió llegar a Palacio de Gobierno. Postuló a la vicepresidencia en el 2001 con Fernando Olivera, fracasó en su intento de ser congresista en el 2006, pero juró como parlamentario tras el fallecimiento de Alberto Andrade al ser él su accesitario. Fue candidato presidencial en el 2016, pero se retiró de la carrera y en el 2018 perdió la elección a la alcaldía de Lima.

VIDEO RECOMENDADO