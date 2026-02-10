Elecciones 2026: ONPE realizará sorteo para definir ubicación de partidos en la cédula

En un acto público y con la presencia de personeros políticos y un notario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 12 el sorteo que definirá la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación del proceso electoral del 12 de abril.

El evento se llevará a cabo desde las 10:00 de la mañana en la sede institucional de la ONPE. En esta jornada se determinará el lugar que ocupará cada organización política en la cédula correspondiente a los distintos cargos en disputa: Presidencia y Vicepresidencias de la República, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, en el sorteo participarán los personeros de las organizaciones políticas inscritas, un notario público y delegados de los organismos electorales, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

LA MODALIDAD DEL SORTEO

Está previsto que se realicen dos sorteos. El primero definirá el orden de aparición de los partidos políticos en la cédula de votación para las elecciones del 12 de abril. El segundo, de ser necesario, se utilizará para establecer la ubicación de las dos agrupaciones que podrían pasar a una eventual segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

Las organizaciones políticas serán ordenadas previamente en estricto orden alfabético y se les asignará un número correlativo. Para definir la ubicación final en la cédula se utilizará un sistema de bolillas.

Finalmente, un funcionario de la ONPE será el encargado de mostrar las bolillas ante el notario público y los asistentes. La organización política cuyo número sea extraído en primer lugar ocupará la primera ubicación en la cédula, y así sucesivamente hasta completar el orden total.

VIDEO RECOMENDADO