Franja electoral: partidos manejan S/ 80 millones sin sanciones por presunto uso irregular

La carrera electoral rumbo a las próximas elecciones generales ya entró en calor, pero no por el contraste de propuestas o el debate de ideas. Esta semana, el foco se desplazó hacia la franja electoral, el mecanismo mediante el cual el Estado financia la propaganda política en radio, televisión y plataformas digitales. En total, son más de 80 millones de soles los que han sido asignados a 38 agrupaciones políticas, sin que exista hoy una sanción clara frente a posibles irregularidades en su uso.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final reveló que las denuncias alcanzan a partidos como Primero La Gente, Alianza para el Progreso, Avanza País, Ciudadanos por el Perú, entre otros. El problema de fondo, advierten especialistas, es que la ley vigente no contempla sanciones administrativas ni penales para los partidos que direccionen o utilicen de manera cuestionable estos recursos públicos.

Millones asignados y control limitado

Según la ONPE, el reglamento de financiamiento partidario permite que cada agrupación elija libremente en qué medios difundir su propaganda, mientras el organismo electoral se encarga de pagar directamente a las empresas contratadas. El periodo de difusión va del 11 de febrero al 9 de abril, dos días antes de los comicios.

El reparto de los fondos se hace de forma proporcional. Partidos con representación parlamentaria, como Perú Libre o Fuerza Popular, reciben más de dos millones de soles, mientras que las nuevas agrupaciones acceden a un monto mínimo de 1 millón 700 mil soles. En ese escenario, Punto Final detectó contrataciones que han despertado serias dudas.

Medios con escasa audiencia y contratos millonarios

Uno de los casos detectados se encuentra en Moyobamba, región San Martín. Allí opera Atmósfera Radio y Televisión, un medio con cobertura limitada que, según la investigación, recibirá 870 mil soles por concepto de franja electoral. Entre los partidos que más recursos le asignaron figuran Avanza País, con 409,800 soles, y Ciudadanos por el Perú, con 100 mil soles, pese a que esta última agrupación no ha inscrito candidatos.

De acuerdo con fuentes consultadas, la cobertura real del medio se restringe a Moyobamba y parte de Rioja. Punto Final intentó obtener la versión del gerente de la empresa, Werner Zagaceta Panduro, sin éxito, así como una respuesta oficial de Avanza País.

Un escenario similar se repite en Ucayali, donde funciona Selvática TV, perteneciente a la empresa A Mil por Hora SAC, del empresario Estuardo Lao Soria. Esta compañía recibirá más de 2 millones 200 mil soles. Solo Ciudadanos por el Perú destinó 1 millón 425 mil soles, cerca del 90% de su franja. Avanza País asignó otros 243,600 soles.

Lao defendió la contratación alegando alta penetración en la selva, aunque desde el propio partido Ciudadanos por el Perú se aseguró que solicitaron a la ONPE la anulación de estos contratos, responsabilizando al personero legal de la agrupación.

Conflictos de interés y disputas internas

El caso que primero estalló fue el de Primero La Gente. La dirigencia acusó a uno de sus fundadores, Miguel del Castillo, de haber direccionado 416 mil soles de la franja electoral hacia Nativa TV, canal del que fue fundador y al que estuvo vinculado hasta febrero del año pasado.

Del Castillo sostuvo que informó de la contratación a la dirigencia y negó un conflicto de interés. Sin embargo, Nativa TV recibirá en total más de 2 millones y medio de soles por franja electoral, cifra que también provocó tensiones en País para Todos, donde su candidato presidencial, Carlos Álvarez, amenazó con renunciar tras conocerse que se destinarían 642 mil soles a ese canal.

Los cuestionamientos alcanzan también a Alianza para el Progreso. El partido de César Acuña destinó 349,882 soles a Radio y Televisión Cosmos, empresa fundada por sus sobrinos y vinculada a la Universidad César Vallejo. Aunque el vocero del partido aseguró que el canal fue vendido en 2017, registros públicos muestran que, hasta el 2024, hijos de Acuña figuraban como socios y directivos de la empresa.

Otros casos incluyen a Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, que adjudicó la totalidad de su franja electoral a Sol TV, en La Libertad.

Un vacío legal sin sanciones

Pese a la magnitud de los montos y los indicios de direccionamiento, la ONPE reconoce que no existe actualmente una sanción efectiva para estos casos. Hasta ahora, la única solicitud formal de anulación de un contrato ha sido la de Primero La Gente.

Especialistas electorales coinciden en que la normativa quedó corta. Lo que fue creado como un mecanismo para garantizar equidad y transparencia en la propaganda electoral se ha convertido, según la investigación, en una vía para el uso discrecional de fondos públicos. La ONPE ha anunciado que propondrá cambios normativos al Jurado Nacional de Elecciones, pero por ahora, el manejo de 80 millones de soles avanza sin castigo alguno, incluso cuando los indicios de conflicto de interés y desorden administrativo quedan expuestos.

