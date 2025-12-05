JEE abre proceso a José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 alertó sobre una posible infracción al principio de neutralidad electoral por parte del presidente de la República, José Jerí, tras una reciente entrevista televisiva. Según el informe elaborado por la coordinadora de fiscalización del JEE, Wendolyne Zapata, las declaraciones del mandatario podrían constituir un acto de favorecimiento directo a la organización política Somos Perú, agrupación en la que ha militado desde el inicio de su carrera política.

Durante la entrevista, Jerí hizo múltiples referencias elogiosas a Somos Perú, resaltando su papel en la vida política nacional. “Somos Perú, históricamente, siempre ha apostado por la gobernabilidad del país. Yo vengo de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir”, expresó.

En otro pasaje, añadió: “Mi único amor político, siempre precisando ello. Obviamente hay un sentimiento de pertenencia y representatividad. Por eso el partido siempre ha estado con la democracia y seguirá apostando por la gobernabilidad”.

Para el equipo de fiscalización, estas expresiones transmiten un mensaje político favorable en pleno periodo electoral, lo que contravendría la obligación de imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos, especialmente el jefe de Estado.

Al respecto, el presidente José Jerí dijo que es “un proceso más, un proceso menos. Tendré que enfrentarlo como todas las cosas que me ha tocado enfrentar los últimos meses y haré los descargos correspondientes”.

NEUTRALIDAD ELECTORAL

El principio de neutralidad electoral establece que las autoridades —incluido el presidente de la República— no deben realizar manifestaciones que favorezcan o perjudiquen a partidos o candidatos durante los procesos electorales. Este principio busca garantizar la igualdad de condiciones entre todas las agrupaciones políticas y evitar el uso del poder público con fines proselitistas.

El informe del JEE señala que las declaraciones de Jerí serán evaluadas conforme a los procedimientos legales vigentes. Las posibles consecuencias podrían ir desde una advertencia o sanción administrativa, hasta el traslado del caso a instancias superiores dentro del sistema electoral. Si bien el documento no impone una sanción inmediata, sí advierte que los comentarios del mandatario excederían los límites permitidos para un funcionario de su rango.

Esta posible infracción se da en un contexto de creciente fiscalización sobre el cumplimiento del principio de neutralidad por parte de autoridades nacionales y locales. El JEE continuará con el proceso correspondiente para determinar si existe mérito para aplicar una sanción formal.

