Elecciones 2026: primeras mesas de sufragio en el extranjero aperturan este sábado

Mediante un sistema de permanente monitoreo anunciado por la Cancillería, se mantendrá el seguimiento de los comicios para los peruanos que residen fuera del país.

Las primeras mesas de sufragio en el extranjero están por abrir este sábado 11 de abril, en las que los connacionales que viven en diferentes partes del mundo ejercerán su deber cívico de cara a las Elecciones Generales 2026. El primer país en comenzar con la jornada electoral es Nueva Zelanda, donde se comenzará a votar a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) debido a la diferencia horaria.

Este proceso se organiza según la hora local de cada país, pero mantiene el rango oficial de votación entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Otros de los países cuya jornada electoral comenzará antes del horario peruano son: Australia, Japón, China y Filipinas. En cuanto a las naciones de Europa y África, empezarán durante la madrugada del 12 de abril.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela inauguró el Centro de Monitoreo desde donde se seguirá las incidencias del proceso electoral en el exterior, el cual cuenta con 25 estaciones interconectadas con los 114 consulados del Perú en el extranjero. En conexión virtual con… pic.twitter.com/MZAJrQbVGO — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 11, 2026

Como indicó el canciller Hugo de Zela, son 114 oficinas consulares en el mundo que estarán en constante comunicación con el centro de monitoreo.

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