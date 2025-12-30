Elecciones 2026: Primero la Gente continúa a la espera de la admisión de su plancha presidencial

El partido Primero La Gente continúa a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre la admisión de su fórmula presidencial. Según su personero legal, Marco Zevallos, la agrupación cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento de inscripción de fórmulas y listas electorales.

En declaraciones a Latina Noticias, Zevallos explicó que el proceso enfrentó dificultades técnicas durante la etapa de presentación virtual. Según detalló, el sistema informático del JNE presentó múltiples fallas que complicaron el envío oportuno de la documentación requerida.

“El sistema tuvo varios inconvenientes que entorpecieron el proceso”, señaló Zevallos, al recordar que los problemas ocurrieron el 24 de diciembre, fecha límite para completar el trámite. Agregó que, pasado el mediodía, el propio JNE les informó que debían presentar los documentos de manera física a través de la mesa de partes.

Zevallos indicó que se trataba de un volumen considerable de información: solicitudes correspondientes a la plancha presidencial, listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. Todo fue remitido, como se les indicó, al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

Como parte del proceso de evaluación, el JEE solicitó a la Oficina General de Tecnologías de la Información un informe técnico sobre el incidente. De acuerdo con Zevallos, el documento confirma que el partido cumplió con lo estipulado en la normativa vigente.

“El informe indica que estuvimos vinculados al sistema, como exige el reglamento. Estuvimos logueados hasta el mediodía del 24”, aseguró.

El personero legal también precisó que uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con Signet, empresa proveedora del servicio de firma digital obligatoria. Sobre este punto, dijo que el área técnica correspondiente emitió un pronunciamiento que respalda la actuación del partido.

Zevallos expresó su confianza en que el JNE resolverá el caso conforme a ley y respetando sus propios procedimientos. En la misma línea, el partido difundió un comunicado en redes sociales, invocando a las autoridades electorales a respetar el marco normativo.

“Nuestra organización política hará valer sus derechos y su postulado: Primero la Gente”, concluye el pronunciamiento.

VIDEO RECOMENDADO