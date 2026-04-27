Elecciones 2026: Unión Europea desplegará más de 150 observadores para la segunda vuelta en Perú

Ante el complejo proceso electoral peruano, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea anunció que enviará más de 150 observadores para seguir las incidencias de la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 7 de junio. Esto en el marco de una primera vuelta que no estuvo ajena a cuestionamientos y señalamiento de presuntas irregularidades, la cual culminó con la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

En tanto, Annalisa Corrado, jefa de la misión, señaló que el objetivo principal es acompañar el desarrollo de los comicios que definirán quién gobernará al Perú por los próximos cinco años.

Asimismo, Corrado indicó que buscará reunirse con los candidatos que pasen a segunda vuelta. Así como con los representantes de los partidos políticos y la sociedad civil en busca de garantizar la transparencia del proceso.

Los supervisores europeos cubrirán el proceso electoral en el campo, así como la campaña llevada a los medios tradicionales y las redes sociales. Se plantea una cobertura integral de los comicios.

PIDE MODERAR EL DISCURSO DE ODIO

Por otro lado, Annalisa Corrado hizo un llamado a moderar el discurso de odio y los ataques en las redes sociales que puedan instigar a la violencia.

Finalmente, la también eurodiputada italiana se refirió a las elecciones del 12 de abril y los cuestionamientos contra la organización. Coincidió en que fue un proceso con dificultades, incluso algunas serias, pero que en general fueron bien organizadas.

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