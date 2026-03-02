Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza y Humberto Abanto pasan a segunda vuelta

El pasado 28 de febrero de 2026, alrededor de 48 368 abogados agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL), celebraron su primera jornada de elecciones internas para escoger al nuevo decano de la institución principal de letrados en la capital. El ganador tomará el cargo de Raúl Canelo Rabanal, actualmente postulante al Senado con el partido Libertad Popular.

Los comicios celebrados en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), dieron como resultado para la segunda vuelta a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, y al reconocido abogado penalista Humberto Abanto. Ambos candidatos bastante opuestos y con muchas fricciones si abordamos trayectorias políticas.

El resultado final dejó a Humberto Abanto en el segundo puesto con 12.604 votos, y a Delia Espinoza en el primero con 18.899 votos. También el expremier de Dina Boluarte, Pedro Arana, postuló para su segundo decanato, pero solo obtuvo 2806 votos.

Recordemos que Delia Espinoza investigó a Patricia Benavides, también exfiscal de la Nación, por supuestamente pertenecer a una red criminal de funcionarios. Quien representaba legalmente a Benavides fue Humberto Abanto, que en su momento pidió su restitución.

