Elvis Vergara: convocatoria al pleno extraordinario “en este momento no está garantizada”

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, advirtió que la realización de un pleno extraordinario para debatir el futuro de José Jerí atraviesa un escenario incierto. Según explicó, existe el riesgo de que algunos parlamentarios retiren su respaldo, lo que impediría alcanzar las firmas necesarias para concretar la convocatoria.

“En este juego de la política hay retrocesos también y se han visto en otros periodos. No tendría ningún sentido que las firmas se mantengan hasta el final”, señaló a la prensa desde el Congreso.

En ese contexto, sostuvo que no hay certeza de que las rúbricas se mantengan hasta el final del proceso, razón por la cual la sesión extraordinaria “en este momento no está garantizada”.

El titular de Fiscalización confirmó que, por ahora, los congresistas de Acción Popular mantienen sus firmas en respaldo a la convocatoria. Sin embargo, insistió en que el proceso sigue abierto y sujeto a eventuales modificaciones mientras no se cumplan todos los requisitos formales.

ROSPIGLIOSI ANUNCIA ERRORES EN LAS FIRMAS

La situación se complica además por observaciones técnicas al pedido de sesión extraordinaria. El presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, informó que el documento con las firmas no superó la validación del Reniec, ya que solo 29 rúbricas fueron consideradas válidas de un total de 80 presentadas, motivo por el cual el expediente fue devuelto para su subsanación y la convocatoria quedó, por ahora, en suspenso.

