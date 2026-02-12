José Jerí presentará este viernes Plan Nacional de Seguridad 2026-2028

El presidente de la República, José Jerí, presentará —tras fuertes críticas por la demora— su Plan de Seguridad 2026-2028 oficialmente este viernes 13, confirmó Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros (PCM), en conferencia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

El plan que será expuesto públicamente por el jefe de Estado, cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Justicia, Walter Martínez; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quienes estuvieron presentes en la conferencia.

Según se pudo conocer, el Plan de Seguridad 2026-2028 contempla 132 intervenciones estratégicas, de las cuales 49 corresponden a la Policía Nacional en temas preventivos, de inteligencia e investigación criminal.

PLAN ARTICULADO DE SEGURIDAD

El Plan de Seguridad del Ejecutivo articula acciones multisectoriales con entidades como SUCAMEC, Migraciones y OSIPTEL, además de los operadores de justicia. Todos ellos enfocados en acciones contra los delitos de extorsión y homicidio.

Este jueves, el presidente José Jerí presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Conasec, donde señaló que dicha estrategia permitirá unificar a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad frente a la inseguridad.

