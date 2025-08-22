Elvis Vergara defiende su designación en Ética y Fiscalización: solo en un caso renunciaría

El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) respondió a las críticas tras su designación como presidente de las comisiones de Ética y Fiscalización del Parlamento, en medio de cuestionamientos por estar investigado en el ‘Caso Los Niños’. No obstante, dijo que solo en un caso podría apartarse.

Entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, señaló que solo si la mayoría de parlamentarios de Acción Popular le pidieran renunciar, lo haría de inmediato, pero aseguró que “no va a pasar eso”.

“Nosotros no estamos en un partido con dueño, no tenemos como símbolo una letra. Hemos elegido en democracia la presidencia de las comisiones, también a qué comisiones íbamos a concurrir cada uno de nosotros y eso es lo que corresponde”, remarcó.

Añadió que si el presidente de Acción Popular le pidiera apartarse, tampoco lo haría. “Si lo hiciera, le diría que se equivocó de partido”, remarcó.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Elvis Vergara defendió su permanencia al frente de Ética y Fiscalización, asegurando que el proceso en su contra está en etapa preliminar. “No tengo un juicio abierto. Esto es una persecución política y lo demostraré”, afirmó.

Vergara sostuvo que la Comisión de Ética es considerada especial y no se contabiliza dentro de la distribución de comisiones ordinarias. Por ello, aseguró que su presidencia fue resultado de una elección en el pleno de la comisión. En cuanto a Fiscalización, explicó que le correspondió a Acción Popular tras ceder la Comisión de Economía a Fuerza Popular.

El legislador negó que los cuestionamientos provengan de sus colegas actuales y afirmó que en la última reunión de bancada ninguno de los firmantes de un documento difundido en su contra planteó el tema. También arremetió contra el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, a quien acusó de “blindar a corruptos”.

VIDEO RECOMENDADO