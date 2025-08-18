Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética Parlamentaria

La Comisión de Ética Parlamentaria eligió esta tarde, por mayoría (9 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención), al congresista Elvis Vergara (AP) como su titular para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026. Lo acompañan en la mesa directiva Alex Paredes (SP) en la vicepresidencia y Pasión Dávila (JP – VP -BM, con el cupo de BDP) como secretario.

Al asumir la conducción de la comisión y declarar instalada la misma, Vergara Mendoza sostuvo que acepta la conducción de este grupo de trabajo “no como una aspiración personal, sino como un mandato de los congresistas que han confiado en su persona para poder presidirla. Esto me obliga a tener la más absoluta pericia al momento de evaluar, primero la composición del equipo, y segundo, el actuar de cada uno de ellos, respecto a las determinaciones que se tienen que dar en los procesos de investigación”.

Elvis Vergara consideró que la Comisión de Ética “debe ser el motor, el camino, la ruta, para que se devuelva la confianza de la ciudadanía a este Congreso, y para ello tenemos que ser muy meticulosos en el momento de tomar nuestras decisiones en los procesos que se señalan”.

El proceso de elección fue dirigido por el congresista Alex Paredes (SP), en su calidad de coordinador, y fue quien propuso que dicho proceso se realice mediante lista cerrada y voto nominal. Fue la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero (PP) quien planteó la fórmula elegida. La comisión sesionará los lunes a las 3:00 p.m,

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

Fuerza Popular: Rosangela Barbarán, Auristela Obando, Héctor Ventura.

Alianza para el Progreso: Nelcy Heidinger Ballesteros, Roberto Kamiche Morante.

Podemos Perú: Kira Alcarraz Agüero.

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial: Margot Palacios.

Perú Libre: Milagros Rivas.

Somos Perú: Alex Paredes.

Acción Popular: Elvis Vergara.

Bancada Socialista: Alfredo Pariona Sinche.

Bloque Democrático Popular: Pasión Dávila.

