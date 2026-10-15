Embajador de Estados Unidos felicita a Álvaro Vargas Llosa por su nombramiento: “Seguro Mario aplaudiría”

El embajador de Estados Unidos en el Perú felicitó a Álvaro Vargas Llosa por su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en ese país, oficializado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. El diplomático estadounidense destacó que ambos no pertenecen a la carrera diplomática y consideró que esta condición podría contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales.

A través de una publicación en su cuenta de X, el embajador estadounidense dio la bienvenida a Vargas Llosa y expresó su expectativa de que la designación permita acelerar el acercamiento entre ambos países. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía antigua en la que aparece junto a su esposa y al escritor Mario Vargas Llosa, padre del nuevo representante diplomático y ganador del Premio Nobel de Literatura 2010.

En la publicación, el diplomático escribió: “Claudia y yo felicitamos a Álvaro Vargas Llosa. ¡Bienvenido!”. Asimismo, hizo referencia a la posibilidad de que la ausencia de una trayectoria diplomática de carrera en ambos casos favorezca el fortalecimiento de los vínculos entre Perú y Estados Unidos.

“¡Seguro Mario aplaudiría!”, añadió en alusión al escritor peruano. Finalmente, cuestionó a quienes critican la designación de representantes políticos en puestos diplomáticos y escribió: “¿Y ahora qué dirán los internacionalistas que desprecian a los embajadores políticos?”.

DESIGNACIÓN OFICIAL

El nombramiento de Álvaro Vargas Llosa fue confirmado por el Gobierno peruano más de un mes después de que se anunciara que asumiría la representación diplomática del país en Estados Unidos. La designación fue oficializada mediante una resolución suprema que dispone la extensión de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes.

El documento formaliza su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos, pero no establece una fecha específica para el inicio de sus funciones. Según la norma, ese plazo será determinado posteriormente mediante una resolución ministerial.

La resolución suprema lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quienes respaldan formalmente la designación.

De esta manera, el nombramiento de Vargas Llosa quedó oficializado, mientras permanece pendiente la determinación de la fecha en que asumirá sus responsabilidades diplomáticas en Estados Unidos.

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