Empresa de Zhihua Yang pidió prórroga al Estado días antes de la reunión con José Jerí en chifa

El destape de Punto Final ha expuesto una compleja red de intereses en torno al empresario Zhihua Yang, cuyos vínculos comerciales con constructoras chinas investigadas por corrupción y sus gestiones ante el Estado han puesto bajo la lupa al presidente José Jerí. Las revelaciones han reavivado los cuestionamientos sobre los encuentros secretos que el mandatario sostuvo fuera de los registros oficiales, incluido el polémico encuentro en un chifa del Centro de Lima.

El miércoles 21 de diciembre, José Jerí acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por estos hechos. Llegó acompañado de su equipo de comunicación, seguridad y asesores, entre ellos Alicia Camargo, funcionaria presente durante su visita al local Market Capón, y Stephany Vega Morón, asesora de la alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros. La escena estuvo marcada por momentos de tensión y desorden a la salida del Parlamento.

Fiel a su estilo, el presidente ofreció distintas versiones para explicar sus reuniones con el empresario, llegando incluso a presentarse como víctima de intereses externos que, según él, buscan frenar acciones del Estado como las requisas en los penales. Jerí negó reiteradamente haber tenido conocimiento de las actividades empresariales de Zhihua Yang más allá de su condición de dueño de un restaurante chifa; sin embargo, estas explicaciones no lograron convencer a varios congresistas.

El interés de Zhihua Yang no solo sería político, sino también económico. En 2023, su empresa Hidroeléctrica América obtuvo una concesión para instalar una central en el río Pachachaca, en Abancay, comprometiéndose a invertir 24 millones de dólares e iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026. No obstante, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna obra en la zona.

Ante el Congreso, el presidente Jerí negó que durante su Gobierno existiera algún contrato o gestión vigente entre el empresario y el Estado, asegurando que cualquier vínculo se remontaba a años anteriores. Incluso sostuvo que el proyecto hidroeléctrico no había tenido ninguna gestión reciente y que él no tuvo participación alguna en su concesión.

EL PEDIDO DEL AMIGO DE JERÍ

Documentos oficiales contradicen la reciente versión de Jerí. El 23 de diciembre de 2025, la empresa Hidroeléctrica América presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones, proponiendo postergarla hasta el 15 de junio de 2029. El trámite fue ingresado apenas tres días antes del encuentro secreto entre el presidente y el empresario en el privado del chifa, ocurrido la noche del 26 de diciembre.

De aprobarse este pedido, la empresa evitaría perder la concesión y una carta de garantía equivalente al 1% de la inversión, unos 244 mil dólares. La decisión está hoy en manos del Poder Ejecutivo, encabezado por el propio José Jerí. Mientras el presidente y el empresario han unificado sus versiones para negar irregularidades, el caso ya ha derivado en investigaciones del Ministerio Público, múltiples mociones de censura y una de vacancia en el Congreso, dejando en suspenso el futuro político del mandatario.

VIDEO RECOMENDADO