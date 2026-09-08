ERM 2026: fecha, lugar y cómo estará estructurado el debate de candidatos a la alcaldía de Lima

A poco menos de un mes para la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el debate de los candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana contará con cuatro bloques temáticos y otorgará un tiempo total de más de 10 minutos a cada postulante para la exposición de sus propuestas.

Los debates se realizarán el 21 y 22 de setiembre en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional.

Las organizaciones políticas ya aprobaron la metodología que regirá durante las jornadas del debate. El primer segmento del evento estará dedicado a la presentación inicial. En esta etapa, cada aspirante a la alcaldía contará con un tiempo de 1.5 minutos para dar a conocer la visión de ciudad que plantea su respectiva organización política.

Por su parte, el segundo bloque se centrará en la interacción directa entre los 13 candidatos que participarán en cada fecha programada. Cada uno dispondrá de 3 minutos para compartir sus planes de gobierno sobre un tema que se definirá este viernes, el cual se elegirá entre las dimensiones social, institucional, económica y ambiental.

El tercer bloque estará enfocado exclusivamente en dar respuesta a la pregunta ciudadana. A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad cada postulante escuchará y responderá dos preguntas seleccionadas, escogidas entre cerca de 5 mil interrogantes recogidas por el JNE a nivel nacional.

Finalmente, el cuarto y último bloque brindará a los candidatos un espacio de 1.5 minutos para emitir su mensaje final dirigido al electorado.

DEBATES EN LAS DEMÁS REGIONES

Por otro lado, serán 25 debates de candidatos a realizar en cada localidad, ya que en cada región son organizaciones diferentes, así lo explicaron desde el JNE. Con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada, ya el órgano electoral anunció la fechas de los debates por regiones:

– 8 de setiembre / Junín

– 9 de setiembre / Ica, Moquegua, Cusco

– 9 y 10 de setiembre / Piura

– 10 de setiembre / Tumbes, Huancavelica, San Martín

– 11 de setiembre / Apurímac, La Libertad, Tacna

– 14 de setiembre / Áncash, Ayacucho, Arequipa

– 15 de setiembre / Loreto

– 15 y 16 de setiembre / Lambayeque y Madre de Dios

– 16 de setiembre / Callao, Ucayali

– 17 de setiembre / Huánuco

– 17 y 18 de setiembre / Lima Provincias

– 18 de setiembre / Cajamarca, Pasco, Puno

– 19 de setiembre / Amazonas

– 21 y 22 de setiembre / Lima Metropolitana

Finalmente, como parte del calendario electoral, se tiene previsto dos capacitaciones presenciales para miembros de mesa a realizarse los domingos 20 y 27 de septiembre. Ahí aprenderán las tareas de instalación de la mesa de sufragio, llenado de actas y conteo de votos.

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