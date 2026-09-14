Minedu reforzará 8 mil colegios ante El Niño en cinco regiones: ¿cuáles serán las zonas priorizadas?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció un conjunto de medidas para reducir la vulnerabilidad de las instituciones educativas frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño. El plan contempla acciones de mantenimiento preventivo y refuerzo de los colegios ubicados en las zonas con mayor riesgo de lluvias, inundaciones y otros eventos climáticos.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que se han identificado 30 681 locales educativos y 157 mil aulas expuestas a posibles daños. Ante este escenario, indicó que ya se vienen realizando trabajos de prevención para evitar que los estudiantes pierdan clases y horas de aprendizaje.

CINCO REGIONES SERÁN PRIORIZADAS

Las acciones se concentrarán inicialmente en Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias y La Libertad. En estas regiones se tiene previsto intervenir 8 mil instituciones educativas y 49 mil aulas, en beneficio de aproximadamente 1 millón 327 mil estudiantes.

Como parte del mantenimiento preventivo, el Minedu contempla colocar coberturas en los colegios que puedan verse afectados por las lluvias. Para estas labores se ha solicitado un presupuesto de S/ 304 millones.

El sector también ha previsto un escenario en el que algunas instituciones educativas resulten afectadas pese a las medidas preventivas. En ese caso, se ha solicitado S/ 373 millones para adquirir 1 500 aulas modulares, que podrán ser instaladas rápidamente y reutilizadas en distintos puntos del país.

‘AULA TV’ ANTE EVENTUAL SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES

El Minedu también prepara una alternativa para garantizar la continuidad educativa si las condiciones climáticas impiden el retorno de los estudiantes a las aulas. Se trata de ‘Aula TV’, una iniciativa desarrollada junto al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El programa contempla la transmisión de contenidos educativos organizados por grado, curso y semana. Además de la televisión, el plan considera el uso de la radio y la distribución de material impreso para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades desde casa.

El ministro Chang precisó que esta medida sería una alternativa temporal frente a una eventual interrupción de las clases presenciales, mientras se restablecen las condiciones para el retorno de los escolares a sus instituciones educativas.

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