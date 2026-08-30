ERM 2026: ONPE designa más de 7,800 coordinadores de locales de votación

En el marco del avance del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó más de 7 800 coordinadores de local de votación titulares y accesitarios de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

A través de la Resolución Jefatural N° 000138-2026-JN/ONPE, publicada este domingo 30 de agosto en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se publicó un enlace con una lista de nombres de 7 823 coordinadores de locales de votación.

Estas personas aprobaron previamente un concurso público para cubrir vacantes de coordinadores de local de votación para las ERM 2026, y pasaron por una etapa para la interposición de tachas.

En tanto, 809 415 ciudadanos tendrán la responsabilidad de desempeñarse como miembros de mesa, entre titulares y suplentes en los próximos comicios del 4 de octubre.

ASÍ AVANZA EL CRONOGRAMA DE LAS ERM 2026

Ya gran parte del calendario electoral está en marcha. A fines de julio se realizó un sorteo público donde se eligió a 817 mil ciudadanos que ejercerán el rol de miembros de mesa durante la jornada del 4 de octubre.

Se tiene previsto dos capacitaciones presenciales para miembros de mesa a realizarse los domingos 20 y 27 de septiembre. Ahí aprenderán las tareas de instalación de la mesa de sufragio, llenado de actas y conteo de votos.

Por otro lado, serán 25 debates de candidatos a realizar en cada localidad, ya que en cada región son organizaciones diferentes, así lo explicaron desde el JNE. Se tiene como fecha estimada la tercera semana de septiembre, previa coordinación entre los partidos y el ente electoral.

En tanto, queda pendiente que hasta el 4 de setiembre se resuelvan las apelaciones (a las tachas y exclusiones) a las resoluciones de tachas y exclusiones y para el 5 de setiembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe declarar inscritas las candidaturas definitivas.

Finalmente,el 3 de octubre vence el plazo para exclusión por situación jurídica del candidato. Siento este el último hito importante por cumplir previo al proceso electoral a desarrollarse el domingo 4 de octubre de 2026.

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