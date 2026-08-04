ERM 2026: este 5 de agosto vence el plazo para renuncias y retiro de listas de candidatos

Este miércoles 5 de agosto es la fecha límite para que candidatos a las elecciones regionales y municipales (ERM) 2026 presenten su renuncia y también para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publique las fórmulas y listas de postulantes admitidos, de acuerdo con el cronograma electoral oficial.

En diálogo con Buenas Nuevas Malas Nuevas, la exsecretaria general del JNE, Alexandra Marallano, indicó que la publicación de la listas es un paso importante porque de esta manera “queda abierta la posibilidad de que cualqueir ciudadano pueda presentar una tacha contra algún candidato, contra alguna lista cuando considere que no se cumplen ciertos requisitos”.

Luego, el 20 de agosto, será el último día en que los Jurados Electorales Especiales (JEE) podrán resolver en primera instancia las tachas y exclusiones. Una vez que se termine este plazo, el Jurado Nacional de Elecciones podrá resolver las apelaciones en segunda instancia, hasta el 4 de septiembre. Este es el calendario completo:

5 de agosto: fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas, además de fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos

fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas, además de fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos 20 de agosto: fecha límite para que los JEE resuelva en primera instancia tachas y exclusiones

fecha límite para que los JEE resuelva en primera instancia tachas y exclusiones 4 de septiembre: fecha límite para resolver apelaciones sobre tacha y exclusiones

fecha límite para resolver apelaciones sobre tacha y exclusiones 5 de septiembre: fecha límite para que las candidaturas queden inscritas

fecha límite para que las candidaturas queden inscritas 3 de octubre: fecha límite para exclusión por situación juírica de candidato

fecha límite para exclusión por situación juírica de candidato 4 de octubre: Día de Elecciones

LA RENUNCIA DE LUIS RUBIO

Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Mediante un escrito dirigido al Jurado Especial Electoral de Lima Centro, el presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), aseguró que su postura se debe a “razones estrictamente personales”. Solicita, además, que su decisión sea atendida por el secretario general de la entidad para “cumplir con la exigencia de certificación de mi firma establecida en la mencionada disposición electoral”.

A pesar de que lista ya no cuenta con un candidato a burgomaestre de la capital, todos los demás postulantes continúan en carrera, incluyendo a Rafael López Aliaga. Precisamente, el excandidato presidencial emitió un pronunciamiento donde indica que no tiene autorización para “dar detalles”, pero que “Lucho lo intentó, decidió dar batalla por lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar”. “No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, concluye el texto.

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