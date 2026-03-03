Es oficial: Gobierno deja de usar la frase “¡El Perú a toda máquina!” que creó José Jerí

Denisse Miralles, la mandataria de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de José María Balcázar, dejó sin efecto el uso del lema y logo “¡El Perú a toda máquina!”, creado por José Jerí durante su breve gobierno de 4 meses.

A través de la Resolución Ministerial N° 056-2026-PCM, del jueves 26 de febrero, el gobierno derogó expresamente la normativa sobre el lema y logo estatal publicado en el RM N° 366-2025-PCM, que exige el uso de la campaña de imagen y eslogan en todo sus comunicados estatales.

Por consecuencia, la PCM del gobierno de Balcázar ha indicado en la publicación del diario El Peruano que en los próximos días se realizará un nuevo lema que “definirá su nueva política de gestión, considerando sus líneas prioritarias del país”.

Con esta nueva decisión, el nuevo gobierno de transición vuelve a tener una oportunidad para cambiar el eslogan institucional que representará todo el mandato del 2026.

