Escándalo en Ayacucho: revelan transferencia irregular de S/ 92 millones en reconstrucción de estadio para JJ. BB.

A pocos días del inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, un escándalo sacude la gestión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La Contraloría detectó una transferencia irregular de S/ 92 millones vinculada a la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana y advirtió posibles responsabilidades penales para 15 funcionarios.

PROMESAS QUE NO SE CUMPLIERON

En 2023, Oscorima aseguró que la obra estaría lista para diciembre de 2025. Un año después, la entonces presidenta Dina Boluarte reiteró que Ayacucho tendría estadio para los Bolivarianos. Pero en 2025, la realidad dista del optimismo oficial: no hay arcos ni estructura avanzada, y la obra —considerada emblemática— registra solo 18% de avance. El presupuesto también se elevó hasta los S/ 422 millones.

LA CUESTIONADA TRANSFERENCIA DE S/ 92 MILLONES

El informe de la Contraloría señala que el Gobierno Regional otorgó al Consorcio Deportivo Libertad un adelanto millonario sin exigir las cartas fianza que las bases del concurso exigían como garantía. En su lugar, el consorcio —liderado por Consultoría y Construcción Grupo Pérgola— pidió usar un fideicomiso, cambio que la entidad aceptó pese a contradecir las reglas originales.

Aun así, el esquema tampoco se cumplió. Los fondos que debían ir al fideicomiso fueron transferidos directamente a la cuenta de Pérgola, integrante del consorcio. La empresa asegura que se trató de un “error” del Gobierno Regional y que devolvió los fondos días después, aunque la Contraloría identificó que parte del dinero recién fue trasladado 28 días después, otorgándole a la compañía liquidez millonaria sin intereses ni garantías.

USO INDEBIDO DE BENEFICIOS PARA MYPES

El consorcio también se acogió a una ley destinada a Mypes para extender el plazo de entrega de una garantía de fiel cumplimiento, pese a que ninguna de las empresas reúne las condiciones. En el caso de Pérgola, la Sunat registra entre 900 y 1000 trabajadores mensuales, cifra incompatible con dicho régimen.

FUNCIONARIOS IMPLICADOS Y SILENCIO OFICIAL

Entre los 15 funcionarios señalados por la Contraloría figura Eduardo Huacoto Díaz, gerente general y hombre de confianza de Oscorima, además afiliado al mismo partido y voceado como posible candidato a sucederlo.

Ni el gobernador ni un vocero del Gobierno Regional aceptaron brindar declaraciones.

Con la inauguración de los Juegos Bolivarianos prevista para el 22 de noviembre, crece la incertidumbre sobre si Ayacucho podrá mantener su protagonismo como sede en medio del atraso y las irregularidades de su obra más importante.

