Estado de emergencia vs. toque de queda: ¿Cuál es la diferencia?

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en distritos de Lima y Callao, medida que entrará en vigencia desde las 00:00 horas de este miércoles 22 de octubre por un periodo de 30 días. Esta decisión busca reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, permitiendo a las fuerzas del orden actuar con mayores facultades en situaciones de riesgo.

Tras el anuncio, ha surgido la duda sobre cuál es la diferencia entre un Estado de Emergencia y un eventual toque de queda, ya que ambos implican restricciones a ciertos derechos, aunque en distintos niveles. A continuación, te explicamos en qué consiste cada medida y cuáles son sus alcances.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

El Estado de Emergencia es una medida excepcional contemplada en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Se declara cuando ocurren hechos graves que alteran la paz o el orden interno, ante una catástrofe o frente a circunstancias que ponen en riesgo la estabilidad del país.

Con su vigencia, el Poder Ejecutivo obtiene facultades especiales que le permiten restringir temporalmente ciertos derechos fundamentales para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, estas restricciones se aplican dentro del marco constitucional y no suponen la suspensión total de las libertades esenciales.

¿QUÉ DERECHOS PUEDEN SER RESTRINGIDOS?

Durante el Estado de Emergencia pueden limitarse los siguientes derechos:

Libertad personal: permite la intervención o detención sin orden judicial en situaciones vinculadas a la seguridad pública.

Inviolabilidad de domicilio: las fuerzas del orden pueden ingresar a una vivienda sin autorización previa cuando exista sospecha fundada de un delito.

Libertad de reunión: se restringen o prohíben concentraciones públicas o privadas consideradas un riesgo para el orden interno.

Libertad de tránsito: el desplazamiento dentro del territorio nacional puede ser limitado o condicionado.

Según la Constitución, este régimen tiene una duración máxima de 60 días, y solo puede prorrogarse si el Gobierno acredita razones justificadas.

¿QUÉ ES EL TOQUE DE QUEDA?

El toque de queda —o inmovilización social obligatoria— es una medida complementaria que ordena a la población permanecer en sus viviendas durante un horario específico. Durante su vigencia está prohibido circular por las vías públicas, salvo en casos de emergencia o por motivos debidamente justificados.

Solo se permite el desarrollo de actividades esenciales, como la compra de alimentos o medicamentos, y la atención médica. Hasta el momento, el Gobierno no ha dispuesto la aplicación de un toque de queda en los distritos comprendidos en el actual Estado de Emergencia.

El incumplimiento de esta norma puede generar multas y procesos penales por desobediencia a la autoridad, lo que incluso podría traducirse en penas privativas de libertad.

