Exasesor de María Agüero, implicado en caso “Mochasueldos”, fue detenido en España
Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista María Agüero (Perú Libre), fue detenido en España. Según la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, es investigado por presuntamente haber cobrado de manera ilegal parte de los salarios de los trabajadores del despacho parlamentario de Agüero, tal como lo reveló Punto Final.
De acuerdo con el oficio emitido por la entidad, la detención ocurrió el 19 de agosto de 2025.