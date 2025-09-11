Exasesor de María Agüero, implicado en caso “Mochasueldos”, fue detenido en España

Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista María Agüero (Perú Libre), fue detenido en España. Según la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, es investigado por presuntamente haber cobrado de manera ilegal parte de los salarios de los trabajadores del despacho parlamentario de Agüero, tal como lo reveló Punto Final.

De acuerdo con el oficio emitido por la entidad, la detención ocurrió el 19 de agosto de 2025.

EXTRADICIÓN PARA EL EXASESOR “MOCHASUELDOS”

Interpol Lima informó que Interpol Madrid notificó oficialmente la detención provisional, con fines de extradición, del exasesor. Este tenía una orden de captura emitida el 15 de noviembre de 2024 para cumplir 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación en su contra. El Ministerio Público remitió la documentación al juez Abel Centeno Estrada, quien formalizó el pedido de extradición ante las autoridades españolas. El despacho judicial admitió la solicitud y la envió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, para que proceda según sus atribuciones. Según el registro migratorio, De la Cruz salió del Perú rumbo a Chile el 8 de octubre de 2024 y no regresó al país. CASO “MOCHASUELDOS”