Exfiscal Elizabeth Peralta se presentó a audiencia tras cambio de decisión del juez que la había dejado libre

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realizó una audiencia de control de identidad de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, quien viene siendo investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

Esta diligencia judicial se ejecutó luego de que Elizabeth Peralta se entregara ante el despacho del referido magistrado, quien dictó una orden en su contra de captura nacional e internacional al cambiar su decisión de hace unos días en la que optó por dejarla en libertad con restricciones.

Tras la decisión de Elizabeth Peralta de presentarse en la sede judicial se espera que en las próximas horas sea trasladada al Penal de Mujeres en Chorrillos (exSanta Mónica).

Cabe recordar que a Elizabeth Peralta se le investiga por la presunta recepción de dinero, a través del presentador Andrés Hurtado ‘Chibolín’, a cambio de devolver oro incautado a una empresa vinculada a Javier Miu Lei.

Asimismo, se le imputa el supuesto cobro de 80 mil dólares a fin de promover una investigación contra la empresa Paltarumi, así como cobrar 100 mil dólares a cambio de archivar una causa abierta contra una empresa de Iván Siucho Neira.

VIDEO RECOMENDADO