Exfiscal que aceptaba sobornos de Vladimiro Montesinos es condenada a 7 años de prisión

Por unanimidad, el Poder Judicial, a través de la Sala Penal de la Corte Suprema, sentenció a 7 años de prisión efectiva contra la exfiscal Flor de Marúa Maita Luna por aceptar y pedir sobornos al exasesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres.

La pena contra Flor de María contempla 180 días de multa, un año y 6 meses de inhabilitación, y el pago de 300 mil soles en concepto de reparación civil a favor del Estado.

Esta condena se da luego de que la exfiscal provincial fuese capturada el 8 de setiembre de 2023 tras mantenerse prófuga de la justicia por más de 20 años.

Fue acusada de haber formado parte de la organización criminal que el exdictador, Alberto Fujimori, y su asesor, Vladimiro Montesinos, crearon entre 1990 y 2000. Según las pericias, ella recibía instrucciones sobre casos que tenían que acabar a favor de los intereses del régimen autócrata fujimontesinista en los órganos del Poder Judicial y el Ministerio Público.

La acusación de la Fiscalía

El equipo fiscal a cargo de la investigación encontró que la exfiscal Maita recibía mensualmente 2.500 soles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para favorecer al régimen de Fujimori.

Uno de los elementos de prueba es un fax que Flor de María envió al SIN solicitando el pago ya establecido con Vladimiro Montesinos. El peritaje determinó que el documento fue hecho por la exfiscal.

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