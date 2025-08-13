Experto electoral: Proyecto para ampliar plazo de alcaldes que postulen choca con la Constitución

El abogado y especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, cuestionó el proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, que busca permitir que alcaldes que postulen a otros cargos no renuncien seis meses antes de las elecciones, sino que solo pidan licencia 60 días antes.

Villalobos explicó que la propuesta es inviable porque el plazo de renuncia de alcaldes, gobernadores regionales y altos funcionarios está establecido en el artículo 194 de la Constitución, por lo que no puede modificarse mediante una ley ordinaria.

“El 13 de octubre vence el plazo para que altos funcionarios, alcaldes y gobernadores que quieran postular a la Presidencia, Congreso o Parlamento Andino renuncien. Es un hito inmodificable. Además, el plazo para cambiar las reglas de las elecciones generales venció el 12 de abril”, señaló.

SOLO APLICARÍA PARA ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES

Entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, José Manuel Villalobos apuntó que, de aprobarse, la norma no tendría efecto en las elecciones generales y solo podría aplicarse a los comicios regionales y municipales, cuyo marco legal todavía puede modificarse hasta octubre próximo.

Villalobos recordó que la exigencia de renuncia busca evitar que autoridades con altos presupuestos usen recursos públicos para favorecer sus campañas. Para otros servidores públicos de menor jerarquía, la ley solo exige licencia de 60 días.

MÁS PARTIDOS Y CANDIDATOS EN 2026

Sobre las elecciones generales, el experto advirtió que habrá entre 35 y 40 organizaciones políticas en competencia, lo que duplicará la cifra de procesos anteriores y podría retrasar el conteo de votos. Sin embargo, consideró positivo que se amplíe la oferta electoral, permitiendo que más ciudadanos con aspiraciones políticas puedan postular sin depender de las cúpulas partidarias.

VIDEO RECOMENDADO