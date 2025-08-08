Fábrica de firmas: Fiscalía cita a víctimas de falsificación de firmas por Primero La Gente

Por Unidad de Investigación de Latina Noticias

Tras la denuncia de Punto Final por masiva falsificación de firmas, el Ministerio Público investiga a los representantes del partido político por falsificación en la modalidad de banda criminal.

El Ministerio Público decidió centralizar las distintas investigaciones abiertas contra Marco Antonio Zevallos Bueno, personero legal del partido Primero La Gente, y contra Miguel Ángel Del Castillo Reyes, apoderado y fundador de la misma agrupación. Esto tras el reportaje “Fábrica de Firmas”, publicado Punto Final en el que se reveló una maquinaria de falsificación de firmas para lograr la inscripción.

Según la disposición fiscal emitida el último 16 de julio a la que accedió Latina Noticias, Zevallos y Del Castillo enfrentarán la investigación por presunta falsificación de documentos, y por delitos contra la tranquilidad pública en modalidad de banda criminal.

Como parte de las diligencias, la fiscal Patricia Miranda Gamarra incorporó denuncias del Jurado Nacional de Elecciones e informes de la División de Estafas de la PNP; y citó a más de treinta testigos mencionados en los reportajes de Latina Noticias.

El 18 de agosto declararán Miguel Del Castillo y Marco Zevallos. A este último también se le ha requerido entregar las fichas de inscripción originales presentadas por Primero La Gente ante el JNE.

Cabe mencionar, que el último domingo Punto Final también reveló que Marco Zevallos cuenta con una acusación fiscal por otro tipo de falsificación masiva: más de 70 aportantes fantasma en la campaña de reelección de Susana Villarán en el 2014.

VIDEO RECOMENDADO