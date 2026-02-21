Fallece la congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

El Congreso de la República confirmó el fallecimiento de la parlamentaria Lucinda Vásquez Vela a los 67 años, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. La legisladora integraba la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y formaba parte del Bloque Magisterial.

El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento.



Que en paz descanse. pic.twitter.com/zgJId1IWNx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 21, 2026

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse“, se lee en la publicación.

La Presidencia de la República del Perú expresa su profundo pesar y extiende sus condolencias a su familia y entorno cercano. pic.twitter.com/3PyKFfLgF8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026

A las condolencias se sumó la Presidencia, así como el exmandatario José Jerí, quien compartió el mensaje institucional del Congreso y dedicó unas palabras a la parlamentaria. “Hasta más tarde, Lucinda”, escribió en su publicación.

